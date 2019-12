’Patrick Roest is niet ongrijpbaar’

„Maar alle schakels moeten perfect functioneren om een prestatie van wereldformaat neer te zetten”, weet de 33-jarige Fries. „Er is nu één schakel (zijn rug, red.) die hapert. Daardoor is het de laatste tijd minder succesvol dan ik gewend ben en wil.”

Ondertussen rijdt zijn ploeggenoot en concurrent Patrick Roest het ene na het andere record aan flarden. De 23-jarige Zuid-Hollander is al geruime tijd bijna onverslaanbaar. „Op dit moment is hij ook voor mij een maatje te groot”, beseft Kramer. „Dat is enerzijds een gevolg van mijn fysieke problemen en anderzijds is Patrick gewoon van heel goed niveau. Maar ik heb niet het gevoel dat hij op lange termijn ongrijpbaar is voor mij. Ik heb nog steeds de overtuiging dat ik uiteindelijk weer kan meestrijden om de gouden medailles. Het vereist alleen wat geduld. En dat moet ik hebben, hoe lastig dat soms ook is.”

