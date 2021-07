Peter Bosz wil André Onana naar Olympique Lyon halen

Mocht Onana overeenstemming met Lyon bereiken, dan moeten beide clubs het nog eens worden over de transfersom. De keeper zit op dit moment een dopingschorsing uit. Per 1 september mag hij weer trainen en 4 november is hij weer inzetbaar.

Onana en Bosz werkten al succesvol samen bij Ajax. In 2017 bereikten ze samen de (verloren) Europa League-finale tegen Manchester United.