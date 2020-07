Alleen Sergio Perez is Max Verstappen te snel af bij eerste vrije training

Verstappen kende door het uitvallen bij de Grand Prix van Oostenrijk vorige week een dramatische seizoensstart. Gelukkig kon de Nederlander weer snel in zijn RB16 stappen om zich op hetzelfde circuit te revancheren.

Verstappen kan terugkijken op een goede eerste vrije training. Hij wist de tweede snelste tijd neer te zetten en was tevens sneller dan zijn ploeggenoot Alexander Albon, die (op mediums) de zesde tijd liet noteren (1.05;483).

Opvallend was dat Perez de snelste was en dat de Mercedes-coureurs Valtteri Bottas (1.05;009) en Lewis Hamilton (1.05;120) respectievelijk derde en vierde werden. Perez en Verstappen reden hun tijden op de softs, terwijl Bottas en Hamilton op de medium-band hun rondjes reden. Ferrari was ver uit zicht, met een tiende tijd voor Sebastian Vettel en de twaalde tijd voor Charles Leclerc.

Programma

Zaterdag om 15.00 uur hoopt Verstappen een goede kwalificatie op de been te zetten, zodat hij tijdens de race van zondag (om 15.10 uur) vanaf een goede positie kan starten in zijn weg naar het podium of misschien wel eindzege.

Bekijk ook: Kwalificatie in Oostenrijk mogelijk uitgesteld of geschrapt

Bekijk de uitslagen en de stand in de strijd om de wereldtitel in Formule 1.