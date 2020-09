US Open: Jean-Julien Rojer stunt in dubbel, Thiem verder, Medvedev en Serena Williams ook

Rojer was samen met zijn Roemeense partner Horia Tecau in de tweede ronde de Colombianen Juan Sebastian Cabal en Robert Farah met 4-6 6-3 6-4 de baas. Cabal/Farah was als eerste geplaatst.

Vrijdag wist Wesley Koolhof zich al te plaatsen voor de kwartfinales. Koolhof vormt een duo met de Kroaat Nikola Mektic. Zaterdag bleef Matwé Middelkoop samen met de Braziliaan Marcelo Demoliner in de tweede ronde steken.

Rojer en Tecau wonnen het toernooi in New York in 2017. Ze schreven in 2015 ook samen Wimbledon op hun naam.

Medvedev ijzersterk

Daniil Medvedev heeft zich eenvoudig geplaatst voor de vierde ronde van de US Open. De finalist van vorig jaar maakte met 6-3 6-3 6-2 een einde aan het toernooi van de Amerikaan Jeffrey John Wolf, die pas voor het eerst zijn opwachting maakte op een grandslamtoernooi.

Daniil Medvedev. Ⓒ EPA

Wildcardspeler Wolf (21) had twee knappe zeges geboekt in New York, maar de mondiale nummer 138 kwam er tegen Medvedev geen moment aan te pas. Na een uur en 48 minuten had de nummer 3 van de plaatsingslijst de zege al binnen.

Vorig jaar verloor Medvedev in de eindstrijd van Rafael Nadal, die dit jaar ontbreekt.

Thiem gaat door na zege op Cilic

Dominic Thiem, derde op de wereldranglijst, heeft zich geplaatst voor de vierde ronde van de US Open door in vier sets af te rekenen met voormalig toernooiwinnaar Marin Cilic. De Oostenrijkse tennisprof won zaterdag (lokale tijd) in New York met 6-2 6-2 3-6 6-3 van de Kroaat.

Australian Open-finalist Thiem had bijna 2,5 uur nodig voor zijn overwinning in de derde ronde tegen Cilic, die in 2014 de titel won in New York. In de strijd om de kwartfinales neemt de 27-jarige het op tegen het Canadese toptalent Felix Auger-Aliassime, die de Fransman Corentin Moutet met 6-1 6-0 6-4 geen kans gaf.

Rublev ook verder

Ook Andrej Rublev plaatste zich voor de vierde ronde. De kwartfinalist van 2017 stond tegen de Italiaan Salvatore Caruso maar vier games af: 6-0 6-4 6-0. Die partij duurde slechts 84 minuten. In de eerste set won Caruso maar negen punten.

De Spanjaard Roberto Bautista Agut werd in de derde ronde uitgeschakeld. De nummer 8 van de plaatsingslijst werd in vijf sets verrast door de Canadees Vasek Pospisil, die met 7-5 2-6 4-6 6-3 6-2 zegevierde. De partij duurde 3 uur en 40 minuten.

Pospisil had in de tweede ronde al zijn landgenoot Milos Raonic uitgeschakeld. Hij neemt het nu op tegen de Australiër Alex de Minaur, die de als elfde geplaatste Karen Chatsjanov in vijf sets naar huis stuurde.

Kenin plaatst zich voor vierde ronde

De Amerikaanse Sofia Kenin heeft na een moeilijk begin Ons Jabeur uit Tunesië verslagen en zich voor het eerst geplaatst voor de vierde ronde. Ze deed dat in twee sets, 7-6 (4) 6-3.

Jabeur, de nummer 31 van de wereld, kwam op een 4-2 voorsprong in de openingsset toen Kenin worstelde om haar opslag onder controle te houden. Maar de Amerikaanse reageerde onmiddellijk en brak de service van de Tunesische. Via de tiebreak sleepte Kenin de eerste set binnen.

De als tweede geplaatste Kenin begon de tweede set uitstekend en kwam op een 2-0 voorsprong, maar leverde vervolgens haar service in. De 21-jarige Amerikaanse deed er vervolgens een schepje bovenop en won ook de tweede set.

Serena Williams komt matige start te boven

Serena Williams plaatste zich ten koste van landgenote Sloane Stephens voor de laatste zestien. De nummer 3 van de plaatsingslijst knokte zich terug na een achterstand: 2-6 6-2 6-2.

Na het kansloze verlies van de eerste set leverde Williams geen enkele keer meer een servicegame in. De nummer 8 van de wereld sloeg in totaal twaalf aces en won ruim driekwart van de punten op haar eerste opslag. Na een uur en drie kwartier maakte ze het af op haar eerste wedstrijdpunt.

Serena Williams beleeft een sterke comeback. Ⓒ EPA

Het was pas de eerste keer sinds 2015 dat Williams en Stephens elkaar troffen. In 2015 won Williams het duel in de vierde ronde van Roland Garros.

Williams won het toernooi in New York al zes keer, in 2014 voor het laatst. Stephens schreef het toernooi in eigen land in 2017 op haar naam.