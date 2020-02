Vivianne Miedema hoopt op topvoetballer die uit de kast komt

De international van het Nederlands elftal heeft zelf een relatie met ploeggenoot Lisa Evans van Arsenal en is een van de weinige openlijk lesbische voetbalsters.

„Als iemand zegt dat hij homosexueel is en die voetballer wordt door iedereen gerespecteerd, dan wordt het voor veel andere jongens makkelijker om ook te zeggen dat ze homo zijn”, tekent de BBC op uit de mond van Miedema. „Ik denk dat je moet doen wat je zelf wilt en mensen moet laten doen waar ze zich goed bij voelen.”

Miedema: ’Waarom verandert er wat als een voetballer homo is of niet?’ Ⓒ BSR Agency

Miedema: „Waarom verandert er wat als een voetballer homo is of niet? Waarom verandert er wat of hij of zij uit Nederland komt, uit Afrika of Australië? We zijn allemaal hetzelfde dus waarom kunnen we niet accepteren hoe we zijn en wie we zijn? Geniet gewoon van het voetbal en het leven zo makkelijk is het gewoon voor mij.”