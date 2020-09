Sergiño Dest persoonlijk rond met FC Barcelona

Op het moment dat zijn zaakwaarnemer en advocaat Joes Blakborn woensdag rond het middaguur de laatste punten en komma’s op papier zette, onderging Dest in Barcelona de medische keuring. Als hij die met goed gevolg doorstaat, kan hij vrijdag in Camp Nou worden gepresenteerd. Dezelfde dag zal hij aansluiten bij de selectie van Ronald Koeman, die donderdagavond in competitieverband nog uitkomt bij Celta de Vigo.

Opvallend is dat FC Barcelona zich op het allerlaatste moment nog moest wapenen tegen Bayern München. De Catalanen leken de maandenlang dralende Duitse topclub definitief te hebben afgeschud, maar die deed een last-minute-overvalpoging. FC Hollywood bleek bereid alle bedragen van FC Barcelona te overtreffen, maar de keuze van Dest was al gemaakt. Mede door de concurrentieslag wisten Blakborn en hij er - voor een negentienjarige - een geweldig miljoenencontract uit te slepen.

Dest bracht in februari al een bezoek aan een duel van de Duitse Rekordmeister, maar Bayern kwam er niet uit met Ajax. Het openingsbod was ver onder de maat. Pas nadat FC Barcelona zich meldde, schoot het Duitse bod omhoog. Nu blijkt FC Bayern alsnog bereid meer te bieden aan Ajax dan FC Barcelona, maar het is te laat.

Voor Dest komt er na één volwaardig seizoen in Ajax 1 dus al een einde aan zijn Amsterdamse periode. De teller blijft steken op 38 duels in de hoofdmacht. FC Barcelona is zijn nieuwe werkgever.

