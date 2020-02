AZ zonder Owen Wijndal en Ron Vlaar tegen NAC

Dat was pech voor Thomas Ouwejan en Jordy Clasie, zo liet Arne Slot dinsdagochtend na de ochtendtraining weten. „Zij waren de vervangers geweest van Owen en Ron”, aldus de AZ-trainer. „Ik kan me voorstellen dat ze teleurgesteld waren dat het duel met Feyenoord niet doorging. Zo’n mooie wedstrijd wil iedereen spelen.”

Net als het kwartfinaleduel met NAC, voegde Slot daar aan toe. Hoewel Wijndal aangaf wel te kunnen spelen tegen NAC („Maar met het oog op de wedstrijd tegen FC Twente willen ze geen risico met mij nemen”), begint Ouwejan morgenavond op de positie van linksback in de basis. „Hij start zeker”, gaf Slot aan.

Geen garantie

Over de invulling van de positie van Vlaar, rechts in het centrum, was Slot minder spraakzaam. „Dat Jordy tegen Feyenoord zou hebben gespeeld, wil niet zeggen dat hij tegen NAC in de basis staat. We hebben ook de beschikking over Ramon Leeuwin. We zullen zien.”

AZ heeft een naam als cupfighter hoog te houden. De laatste acht seizoenen bereikte de Alkmaarse formatie zevenmaal minimaal in de halve finale. Slot: „We nemen het toernooi altijd zeer serieus. We gaan geen tweede keeper opstellen, spelen altijd in de sterkst mogelijke opstelling. Dat is geen garantie voor succes, maar het maakt de kans wel groter.”