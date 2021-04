Zeljko Petrovic: ‘Als mensen dat niet begrijpen, houdt het op’

Premium Voetbal

Hierom doet AZ er verstandig aan om topspelers wél aan Ajax te verkopen

In de dertigste speelronde kan Ajax bij een misstap van PSV al landskampioen worden. De tegenstander is AZ, de club die op veel gebieden zo graag de gelijke wil zijn van de Amsterdammers. Maar wat is daarvoor nodig en hoe realistisch is dat verlangen? En is de halsstarrige weigering om spelers aan A...