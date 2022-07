Guus Til na drie goals: ’Je kan inderdaad slechter beginnen’

Ajax was sterker in de openingsfase en kwam verdiend op voorsprong door Steven Bergwijn. „Voor zo’n doelpunt kan ik alleen maar klappen”, zei de nieuwe hoofdtrainer Ruud van Nistelrooy van PSV. Maar Til kopte in de 32e en 45e minuut raak, op aangeven van Cody Gakpo. „Luuk de Jong staat bekend als goede kopper”, zei de doelpuntenmaker. „Die liep steeds naar de eerste paal. Daardoor kwam ik tegenover mindere koppers van Ajax te staan.”

„Ajax wil de bal hebben en aanvallen”, zei Til. „Dat is helemaal niet erg. We moeten ons dan wel goed opstellen. Dan komen we niet in de problemen. Ajax valt zo aan dat iedere counter van ons kassa kan zijn. We weten wanneer Ajax kwetsbaar is. Dat hebben we goed uitgebuit.”

Luuk de Jong juicht, nadat Guus Til de 1-1 heeft gescoord tijdens de wedstrijd om de Johan Crujff schaal tegen Ajax. Ⓒ ANP

Til liet onbenoemd dat Ajax soms wel heel knullig verdedigde. Doelman Jay Gorter ging bij twee en misschien wel drie treffers in de fout. Devyne Rensch gaf Gakpo veel te veel ruimte voor zijn voorzetten. En Owen Wijndal was te laat bij de eerste treffer van Til. Calvin Bassey, de nieuwe Nigeriaanse verdediger van Ajax, bewees zijn ploeg ook een slechte dienst bij een achterstand van 3-4. Hij kreeg de rode kaart voor een wilde tackle op de ingevallen Ismael Saibari.

„Pas toen had ik het idee dat we het gingen halen”, zei Til die net als een paar andere nieuwelingen bij PSV kon terugkijken op een goede wedstrijd. Walter Benítez, transfervrij overgekomen van OGC Nice, keepte uitstekend en Xavi Simons bepaalde in blessuretijd de eindstand. „Ik denk dat we een heel brede en goede selectie hebben”, zei Til. „Op naar dinsdag nu. Tegen AS Monaco in de voorronde van de Champions League moeten we er weer staan.”