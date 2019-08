Live Extra: Volg de Eredivisie op de voet

Volg alle drie de wedstrijden via onze uitgebreide live widget.

De vijfde speelronde in de Eredivisie werd vrijdagavond afgetrapt met een duel in de onderste regionen. PEC Zwolle was in Emmen met 3-1 te sterk voor de thuisclub.

Glenn Bijl kan met FC Emmen het PEC van Dennis Johnsen geen pootje lichten. Ⓒ Hollandse Hoogte

Landskampioen Ajax, AZ, Feyenoord en PSV moeten ook weer aan de bak. In tegenstelling tot vorige week toen ze vrijaf kregen om zich voor te bereiden op hun Europese duels. Alle vier de clubs komen pas zondag in actie.

Vrijdag

20.00 uur: FC Emmen - PEC Zwolle 1-3

Zaterdag

18.30 uur: SC Heerenveen - Fortuna Sittard

19.45 uur: FC Groningen - Heracles Almelo

20.45 uur: ADO Den Haag - VVV-Venlo

Zondag

12.15 uur: FC Twente - FC Utrecht

14.30 uur: Sparta Rotterdam - Ajax

16.45 uur: Willem II - Feyenoord

16.45 uur: Vitesse - AZ

20.00 uur: RKC Waalwijk - PSV