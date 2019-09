Live: Feyenoord op voorsprong, AZ gelijk

Volg hier de statistieken bij Vitesse - AZ en Willem II - Feyenoord.

Landskampioen Ajax, AZ, Feyenoord en PSV moeten weer aan de bak. In tegenstelling tot vorige week, toen ze vrijaf kregen om zich voor te bereiden op hun Europese duels. Ajax komt van de ’Europa-gangers’ het eerst in actie, de formatie van Erik ten Hag neemt het om 14.30 uur op Het Kasteel op tegen Sparta Rotterdam.

Feyenoord treedt om 16.45 uur in Tilburg aan tegen Willem II. Op hetzelfde tijdstip gaat AZ in Arnhem op bezoek bij Vitesse. PSV besluit deze speelronde om 20.00 uur, wanneer de Eindhovenaren te gast zijn bij het gepromoveerde RKC Waalwijk.

Zondag

12.15 uur: FC Twente - FC Utrecht 3-1

FC Twente zet zijn ongeslagen status als promovendus in de Eredivisie voort. Tegen FC Utrecht werd de tweede overwinning van het seizoen geboekt. De Tukkers kregen bij de 3-1 winst op het elftal van John van de Brom twee strafschoppen.

14.30 uur: Sparta Rotterdam - Ajax 1-4

Ajax moest flink aan de bak in Rotterdam. Sparta begon namelijk erg sterk aan de wedstrijd, maar nadat de Amsterdammers de controle overnamen, gaven zij de wedstrijd niet meer uit handen. Het tandem Ziyech-Tadic zorgde voor drie van de vier Ajax-goals.

Abdou Harroui in duel met Ajacied Hakim Ziyech Ⓒ BSR Agency

16.45 uur: Vitesse - AZ

16.45 uur: Willem II - Feyenoord

20.00 uur: RKC Waalwijk - PSV

Vrijdag

20.00 uur: FC Emmen - PEC Zwolle 1-3

De vijfde speelronde in de Eredivisie werd vrijdagavond afgetrapt met een duel in de onderste regionen. PEC Zwolle was in Emmen met 3-1 te sterk voor de thuisclub.

Glenn Bijl kan met FC Emmen het PEC van Dennis Johnsen geen pootje lichten. Ⓒ Hollandse Hoogte

Zaterdag

18.30 uur: SC Heerenveen - Fortuna Sittard 1-1

Het is Heerenveen opnieuw niet gelukt om een thuiswedstrijd te winnen. Dit keer bleven de Friezen steken op een gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Felix Passlack schoot de bezoekers op voorsprong, maar een kwartier later kwam Heerenveen langszij dankzij een doelpunt van Jens Odgaard. De thuisploeg ging tot diep in blessuretijd in de aanval, maar kon het net niet vinden - ondanks de vele en grote kansen.

Felix Passlack juicht na zijn 0-1 voor Fortuna bij SC Heerenveen. Ⓒ BSR/Soccrates

19.45 uur: FC Groningen - Heracles Almelo 1-2

Heracles Almelo heeft op bezoek bij FC Groningen zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt. Silvester van der Water schoot de bezoekers na een halfuur op voorsprong. Vlak na rust kwam Groningen langszij door een treffer Django Warmerdam. Het winnende doelpunt werd gemaakt door Lennart Czyborra.

Deyovaisio Zeefuik van FC Groningen druipt teleurgesteld het veld af. Ⓒ VI Images

20.45 uur: ADO Den Haag - VVV-Venlo 1-0

ADO Den Haag boekt zijn tweede zege op rij. Na vorige week RKC te verslaan (0-3), werd nu in eigen huis VVV over de knie gelegd. Shaquille Pinas nam de enige treffer voor zijn rekening in Den Haag. VVV eindigde de wedstrijd met tien man. Aanvoerder Danny Post pakte twee gele kaarten en kon vroegtijdig douchen.

Shaquille Pinas is matchwinnaar namens ADO Den Haag tegen VVV-Venlo. Ⓒ BSR/Soccrates