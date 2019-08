Statistieken: Emmen buit sterke start niet uit

Glenn Bijl kan met FC Emmen het PEC van Dennis Johnsen geen pootje lichten. Ⓒ Hollandse Hoogte

De vijfde speelronde in de Eredivisie is vrijdagavond afgetrapt met een duel in de onderste regionen. PEC Zwolle was in Emmen met 3-1 te sterk voor de thuisclub.