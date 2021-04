Arbiters zakken voor conditietest KNVB

Siemen Mulder Ⓒ BSR Agency

ZEIST - Het is bepaald geen reclame voor de KNVB. In totaal zeven arbiters en assistent-scheidsrechters zakten deze week voor hun conditietest en bezorgen scheidsrechtersbaas Dick van Egmond het nodige puzzelwerk. Het heeft onder meer tot gevolg dat de Eredivisie-duels FC Twente-Vitesse (zaterdagavond, 20.00 uur) en FC Emmen-RKC Waalwijk (zondag, 16.45 uur) een andere scheidsrechter krijgen dan aanvankelijk was aangesteld en dat een aantal assistenten dit weekeinde twee keer in actie komt.