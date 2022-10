Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz overleden

Mateschitz was al enige tijd ziek. Hij bezat 49 procent van de aandelen van Red Bull. De overige 51 procent zijn in handen van de Thaise Yoovidhya-familie.

Mateschitz is ook de grote man achter Formule 1-team Red Bull Racing, de renstal waar Max Verstappen onder contract staat. Dat team komt sinds 2005 uit in de Formule 1, nadat Mateschitz het koningsklasse-team van Jaguar opkocht. In 2004 kocht hij het A1-Ring-circuit in Spielberg, wat sindsdien de Red Bull Ring heet. Ook AlphaTauri (sinds 2006 op de grid) valt onder RedBull.

,,Dietrich heeft zoveel betekend, voor zoveel mensen”, zegt Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. ,,Hij was een heel inspirerende man en de reden dat wij hier staan, dankzij zijn passie voor Formule 1. Hij was altijd enthousiast en ondersteunend, tijdens goede maar ook tijdens mindere dagen. Ondanks deze schok zullen we proberen met onze auto’s het beste eruit te halen en de constructeurstitel binnen te halen. Dat is wat hij zou hebben gewild.”

Horner kreeg zelf op jonge leeftijd de kans om Red Bull Racing te leiden, in 2005. ,,Dietrich heeft mij altijd rugdekking gegeven. Hij heeft laten zien dat niets onmogelijk is. Dat je je dromen moet proberen waar te maken.”

Ook meerdere voetbalteams, waaronder RB Leipzig en Red Bull Salzburg, vallen onder het Oostenrijkse concern.