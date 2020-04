Moment van toen: Van Persie verovert Engeland

De lijst van winnaars van de Engelse Player of the Year Award klinkt als een klok met onder meer Eric Cantona, Cristiano Ronaldo, Thierry Henry en Eden Hazard.

Viermaal wordt een Nederlandse speler uitgeroepen tot uitblinker van een van de sterkste competities ter wereld. Op deze dag in 2012 valt Robin van Persie die eer te beurt.

De Rotterdammer treedt in de voetsporen van Dennis Bergkamp en Ruud van Nistelrooy, terwijl vorig seizoen Virgil van Dijk toetrad tot het selecte gezelschap Nederlandse winnaars.

Van Persie maakt in het seizoen 2011/’12 maar liefst 30 Premier League-goals voor Arsenal, waarmee het zijn meest productieve seizoen ooit is en zal in de zomer van 2012 een transfer maken naar Manchester United.

Van Persie is verguld met de prijs. „Het is extra speciaal als je tegenstanders zeggen dat je de beste bent. Week in week uit speel je tegen hen en elke speler doet er alles aan om te winnen en als ze dan uiteindelijk tot de conclusie komen dat ik de beste speler ben dan is dat een grote eer.”