Grap of blunder? Gestraft Juventus zorgt voor gefronste wenkbrauwen

Kopieer naar clipboard

De thuishaven van Juventus. Ⓒ ANP/HH

Juventus gaat in beroep tegen de sanctie - vijftien punten aftrek in de lopende competitie - die het vrijdag opgelegd kreeg door de Italiaanse Voetbalfederatie. „Voor een reactie wachten we de motivatie van het verdict af, maar we kunnen nu al wel zeggen dat we bij het Italiaans Olympisch Comité in beroep gaan”, klinkt het in een communiqué van de Oude Dame.