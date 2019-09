Groenendijk vol onbegrip: ’ADO en de VAR nooit vrienden’

Nog voordat Shaquille Pinas in de eerste helft de 1-0 voor de thuisclub op het scorebord zette, had ADO namelijk al recht op een penalty. Nadat VVV-keeper Thorsten Kirschbaum een afstandsschot van Pinas niet onder controle kreeg, torpedeerde Christiaan Kum ADO-spits Tomas Necid. Scheidsrechter Siemen Mulder kende de thuisclub echter geen strafschop toe.

Bekijk ook: Pinas loodst ADO naar tweede overwinning op rij

„Het is niet uit te leggen dat die bal niet op de stip ging”, zei Groenendijk bij Fox Sports. „Maar de VAR en ADO worden nooit vrienden. Kum torpedeert Necid en schopt bijna zijn kuit in drieën. Dan gaan we er met z’n allen naar kijken en geven we hem niet. Nou ja, dan doen we het niet”, reageerde de coach van ADO cynisch. „Bovendien is het nog een rode kaart ook.”

De overtreding van Christiaan Kum op Tomas Necid die niet bestraft wordt met een strafschop. Ⓒ Screenshot

Opmerkelijk genoeg gaf scheidsrechter Mulder de uitleg dat hij door videoscheidsrechter Christiaan Bax niet was gevraagd om even naar de kant te gaan om de beelden te bekijken. „Vanuit mijn standpunt zag ik dat Necid de terugspringende bal verkeerde raakte, en dat Kum de sliding inzette. Ik vond het licht contact, maar niet voldoende voor een penalty. Daarom gaf ik hem niet. Ik ben door Christiaan ook niet gevraagd om de beelden te bekijken en je gaat niet uit jezelf naar de zijkant. Als ik nu de beelden zie, had ik een strafschop gegeven als ik aan de kant de situatie had teruggezien.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie