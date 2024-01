Op woensdag 18 januari krijgt de wereld een ongefilterde Mbappé te zien. De aanvaller van PSG nam plaats voor de camera’s van France 2 en sprak openhartig over zijn nog jonge, maar al rijkgevulde carrière, en zijn leven als superster. Interviewster van dienst Elisa Lucet licht op sociale media al een tipje van de sluier op.

Over een mogelijke transfer naar Real Madrid of de Premier League ging het niet in de preview. Over zijn liefde voor Paris Saint-Germain al evenmin. Mbappé kreeg daarentegen wel de vraag wanneer de laatste keer was dat hij alleen naar de bakker kon gaan om een baguette te gaan halen. „Oei, dat weet ik zelfs niet meer. Dat zijn zulke eenvoudige dingen die ik als kind niet leuk vond om te doen, maar waar ik nu veel geld voor zou neertellen.”

Dromen van anonimiteit

„Wat zou je allemaal doen, mocht je 48 uur onherkenbaar over straat kunnen lopen?”, was de vraag die volgde. „Rustig iets gaan eten in een brasserie, op stap gaan met vrienden, gaan feesten en de ochtend erna op mijn gemak brunchen op een terrasje. De dingen des levens”, antwoordde Mbappé. Allemaal zaken die de 25-jarige Fransman aan zich moet laten voorbijgaan omwille van zijn sterrenstatus. Van de keerzijde van de medaille gesproken.

„Ik zou in ieder geval twee dagen buiten doorbrengen”, ging Mbappé verder. „Ik zou dingen kunnen doen zonder erbij te hoeven nadenken. Ik ben mijn spontaniteit verloren. Alles is georganiseerd. In het begin drukte dat zwaar op mij, maar nu ben ik het al gewend.”