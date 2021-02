VVCS niet akkoord met sanctie Ajax-keeper André Onana: ’Buitensporige straf’

„VVCS blijft een systeem veroordelen waarbij sporters die niet de intentie hebben vals te spelen, voor langere tijd van de uitoefening van hun beroep worden uitgesloten. Deze sanctie heeft enorme gevolgen voor de professionele carrière van de speler en heeft een enorme impact op het welzijn van de betrokken speler”, schrijft de bond op hun site.

Bij de VVCS kan men er niet over uit: „De vraag is hoe je een speler zomaar een jaar kan schorsen, als je er zelf van overtuigd bent dat er een vergissing in het spel is? De schorsing op zich is al buiten proportie, maar het idee dat de speler gedurende de schorsing niet eens met de rest van het team mag meetrainen is volstrekt onbegrijpelijk.”

De VVCS heeft goede hoop dat de straf van Onana door het CAS alsnog ongedaan wordt gemaakt (of sterk gereduceerd wordt), maar hoopt vooral ook dat deze zaak ’eens te meer toont dat het noodzaak is om de regels te herstructureren’.

De Vereniging van Contractspelers (VVCS) is een Nederlandse vakbond voor betaald-voetbalspelers. De VVCS behartigt de belangen voor de spelers bij cao-onderhandelingen en contractbesprekingen.

Bij Onana werden op 30 oktober bij een controle buiten de wedstrijden om sporen van het verboden middel furosemide aangetroffen. Volgens de doelman had hij in plaats van een pijnstiller per ongeluk een pilletje gepakt dat zijn vrouw na de zwangerschap gebruikte om vocht te verliezen. Dat verweer werd aanvaard waardoor hij niet voor vier jaar maar voor twaalf maanden werd geschorst. Ajax gaat tegen de straf in beroep.