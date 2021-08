Marthijn Mulder skeelert ondanks ernstige ziekte mee in nationale top

Voetbal

Duizenden voetbalfans raakten besmet bij EK-finale in Londen

Bij de halve finale en de finale van Engeland bij het EK voetbal deze zomer in Londen zijn duizenden mensen besmet geraakt met het coronavirus. Dat meldt de gezondheidsdienst Public Health England in vrijdag gepubliceerde cijfers over de twee wedstrijden van het Engels elftal op 7 en 11 juli op Wemb...