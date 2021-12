WK darts: Dirk van Duijvenbode onderuit tegen oppermachtige Gerwyn Price

Price gaf meteen zijn vistekaartekaartje af door de partij met 180 te openen, maar in het foutenfestival dat daarna volgde was het Van Duijvenbode die de eerste set toch naar zich toe trok: 3-2. In de tweede en derde set had Aubergenius geen schijn van kans. Price liep uit naar een 2-1 voorsprong in sets zonder ook maar een leg af te staan.

De vierde set en vijfde was hetzelfde laken het pak. Van Duijvenbode, de nummer 17 van de plaatsingslijst, wist geen enkele leg te winnen en droop met een 4-1 nederlaag af.

Price neemt het bij de laatste acht op tegen de winnaar van het treffen tussen Jonny Clayton en Michael Smith.

Bekijk ook: Dirk van Duijvenbode waarschuwt wereldkampioen Gerwyn Price

Gerwyn Price Ⓒ HH/ANP

Kleermaker

Nederland heeft nu nog maar één troef in handen op het WK darts. Donderdagavond is het nog de beurt aan Martijn Kleermaker. De 30-jarige Nederlander, die zijn debuut maakt op het WK, komt dan op het podium tegen de Engelsman James Wade.