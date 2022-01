RKC wint degradatiekraker van Fortuna Sittard

De equipe van Joseph Oosting kende een droomstart. Al na twee minuten voetballen kwam RKC op voorsprong via Juriën Gaari. Het betekende de eerste Eredivisie-goal voor de verdediger. Amper een kwartier later mocht de thuisploeg weer juichen na een fraaie goal van Michiel Kramer. De spits, die zondag zijn 200e Eredivisie-wedstrijd speelde, verdubbelde de score na een subtiel wippertje: 2-0.

Fortuna mocht van geluk spreken dat het ’slechts’ met twee goals om de oren halverwege naar de kleedkamer ging. Als RKC ook maar iets scherper was geweest, had de ploeg van Oosting makkelijk vier of vijf keer kunnen scoren.

Ook Sjors Ultee zag dat er iets moest veranderen en besloot in de rust in te grijpen. Met twee verse krachten binnen de lijnen hoopte hij dat zijn ploeg de wedstrijd kon omdraaien. Met Arianit Ferati en Ivo Pinto in het veld kwam de spanning weer terug, nadat Mats Seuntjes vanaf elf meter voor de aansluitingstreffer zorgde. Kramer probeerde de penaltystip er nog uit te draaien, maar het mocht niet baten. Seuntjes schoot onberispelijk raak en Kramer moest zijn actie bekopen met een gele prent.

Verder kwam Fortuna niet meer en dus werd de degradatiekraker een kraker voor RKC. Door de overwinning klimmen de Waalwijkers nu naar de twaalfde plaats in de Eredivisie. Fortuna staat op de gevaarlijke zeventiende plaats.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Eredivisie.