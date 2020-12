Dortmund moet Erling Braut Haaland tot einde van jaar missen

„Hij zal tot begin januari niet spelen. Misschien heeft hij te veel wedstrijden gespeeld”, zei coach Lucien Favre van Dortmund kort voor aanvang van het duel.

Haaland was al goed voor zes doelpunten in het belangrijkste Europese clubtoernooi. In totaal scoorde hij dit seizoen al zeventien keer in veertien officiële wedstrijden. Door de blessure ontbrak de aanvaller al in het duel met Lazio. Hij zal ook de laatste groepswedstrijd in de Champions League tegen FC Zenit missen, plus vier Bundesliga-wedstrijden en één bekerduel.