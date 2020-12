Matthijs de Ligt start bij Juventus, Frenkie de Jong op de bank bij Barcelona

De Spaanse ploeg speelt het vijfde duel in de groepsfase bij Ferencváros. Bij de Catalanen is er een basisplek gereserveerd voor Sergiño Dest, maar houdt trainer Ronald Koeman middenvelder Frenkie de Jong op de bank. Lionel Messi is niet meegereisd naar Hongarije, de 33-jarige vedette krijgt rust.

Andere reserverollen zijn er voor Luuk de Jong bij Sevilla, Donny van de Beek bij Manchester United en Mitchel Bakker bij Paris Saint-Germain. De drie Nederlanders beginnen bij hun club op de bank.

Wel zijn er basisplekken voor Ruud Vormer en Noa Lang bij Club Brugge. De Belgische club speelt de belangrijke thuiswedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg waarin Brugge strijdt voor een laatste kans op plaatsing voor de volgende ronde.

Voormalig AZ-speler Oussama Idrissi beleeft na een periode van blessureleed zijn officiële basisdebuut bij Sevilla. Hij neemt het op tegen Chelsea, waar oud-Ajacied Hakim Ziyech genoegen moet nemen met een plaats op de bank.

Haaland & Hoedt

De Noorse topschutter Erling Braut Haaland ontbreekt bij Borussia Dortmund in het treffen met Lazio in de Champions League. Haaland, al goed voor zes doelpunten in het belangrijkste Europese clubtoernooi, heeft een spierblessure. Ook Emre Can mist het duel in het lege Signal Iduna Park. Bij Lazio heeft Wesley Hoedt een basisplaats.

Dortmund en Lazio strijden om de koppositie in groep F. De Duitse club heeft na vier duels 9 punten, de Italianen 8.