Premium Het beste van De Telegraaf

Ontstoken teen leidt eerste nederlaag sinds september in Droomreis Tallon Griekspoor komt ten einde: ‘Overal kramp gehad’

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Tallon Griekspoor moest voor het eerst in ongeveer vier maanden weer een nederlaag slikken. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Het moest er ooit van komen, want Tallon Griekspoor kan niet zijn leven lang wedstrijden blijven winnen. Na 29 zeges verloor hij in de tweede ronde van de Australian Open een boeiende vijfsetter van de Spaanse topper Pablo Carreno Busta: 6-3, 6-7(6), 7-6(3), 3-6, 6-4. Na twee sets liet zijn zwaar belaste lichaam de Nederlander in de steek.