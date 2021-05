UEFA: officieel onderzoek naar Barça, Real Madrid en Juventus

De UEFA gaat een officieel onderzoek instellen naar de rol van FC Barcelona, Real Madrid en Juventus bij de vooralsnog geflopte plannen voor een Super League. De Europese voetbalunie laat woensdag weten dat inspecteurs van de tuchtcommissie en van de ethische commissie zijn benoemd om het onderzoek te leiden. Zij moeten in een tuchtprocedure gaan vaststellen of de drie Europese topclubs de statuten en andere reglementen van de UEFA hebben overtreden bij de lancering van het revolutionaire project waarbij in eerste instantie twaalf clubs nauw waren betrokken.