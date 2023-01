Feyenoord heeft Timber mogelijk snel terug: ’Hij is verder dan gehoopt’

Timber liep in december tijdens een oefenduel met FC Emmen een voetblessure op en leek langere tijd afwezig te zijn. Slot zag de 21-jarige speler echter afgelopen week weer aansluiten bij de groep. „Hij heeft weer delen van de training kunnen volgen. We gaan zaterdag bekijken of hij tegen Ajax kan spelen, maar dat zal niet in de basis zijn. Het gaat de goede kant op en sneller dan verwacht.”

Szymanski

Feyenoord mist sowieso Gernot Trauner, die eveneens in december geblesseerd raakte. Sebastian Szymanski trainde vrijdag weer mee met de selectie, nadat hij afgelopen weekend tijdens de met 3-0 gewonnen wedstrijd bij FC Groningen na een uur werd gewisseld.

Slot realiseert zich dat een groot deel van de buitenwereld Feyenoord in de aanloop naar de Klassieker als favoriet ziet. Waar Ajax al sinds 22 oktober op een competitieoverwinning wacht, is Feyenoord in goeden doen. De Rotterdammers hebben na zestien wedstrijden een voorsprong van vier punten op naaste belager AZ, terwijl Ajax en PSV op vijf punten staan. De trainer waakt echter voor overmoed.

„We hebben alle reden om bescheiden te zijn”, aldus Slot. „We hebben veel respect voor wat Ajax de laatste jaren heeft bereikt. Ze zijn vier jaar bovenaan geëindigd en hebben vorig jaar twee keer de Klassieker gewonnen. Dat gezegd hebbende, wij hebben ook alle reden om zondag met veel vertrouwen aan de aftrap te staan.”

Kleine verschillen

Slot realiseert zich dat de verschillen klein zijn. „Topwedstrijden worden op details beslist. Dat was ook zo bij de eerdere wedstrijden tegen FC Twente, PSV en AZ. Het ligt allemaal erg dicht bij elkaar. Maar het begint ermee dat je zelf goed voorbereid bent. De focus is op onszelf én op de volgende tegenstander, dat is in dit geval Ajax. We kijken niet of zij toevallig in een mindere periode zitten, je kijkt naar hoe ze spelen. We weten ook dat ze heel veel goede spelers hebben. Daarnaast kijken we naar waar wij zelf kunnen verbeteren.”

De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax begint zondag om 14.30 uur in De Kuip. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

