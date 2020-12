Video: Danseressen WK darts hebben lol met ’Aubergenius’

In aanloop naar de partij van maandag tussen Van Duijvenbode en Adam Hunt plaatsten zij op sociale media een filmpje waarin te zien is hoe zij overal en nergens in hun kleedkamer aubergines tegenkomen.

De 28-jarige Van Duijvenbode werkt in het dagelijks leven bij een auberginekweker. Het noopte de Westlander zelfs tot het wijzigen van zijn bijnaam: van Titan tot Aubergenius.

Van Duijvenbode maakte eerder dit toernooi indruk met een overwinning op ex-wereldkampioen Rob Cross. In de eerste ronde versloeg hij Bradley Brooks. Van Duijvenbode won maandagmiddag ook in de ronde van Hunt. In die partij gooide hij een uitstekend gemiddelde van 104,09, waardoor hij uiteindelijk met 4-0 in sets zegevierde.

Het opkomstnummer Van Duijvenbode is Glimpse of the Future van DJ Typhoon. De keiharde beats gaan gewoonlijk gepaard met wilde armbewegingen van de darter. De laatste tijd neemt hij zelfs een aubergine mee wanneer hij het podium betreedt.