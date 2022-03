Fraai: Eriksen aanvoerder Denen bij terugkeer in stadion van hartstilstand

„Christian zal morgen de aanvoerder zijn”, maakte bondscoach Kasper Hjulmand bekend. „Daar kan ik ook nog op zeggen dat voordat ik erover begon na te denken, het Kasper Schmeichel was die met het voorstel naar me toe kwam.” Schmeichel droeg afgelopen zaterdag nog de aanvoerdersband in het duel met Nederland.

Eriksen kreeg in juni tijdens het EK-duel met Finland in hetzelfde stadion een hartstilstand. Inmiddels heeft hij met een defibrillator in Engeland bij Brentford zijn loopbaan hervat. In de wedstrijd tegen Nederland maakte de Deen afgelopen zaterdag zijn rentree in de nationale ploeg. Hij was nauwelijks in het veld, toen hij het tweede doelpunt van de Denen maakte. Oranje won de wedstrijd met 4-2.

Emotionele avond

„Het wordt een emotionele avond”, keek Eriksen maandag vooruit. „Het is een van die momenten waar je je niet op kan voorbereiden. De ontvangst in Nederland was al heel mooi en ik verwacht dat het hier nog mooier zal zijn.”

De Deen zei na de oefenwedstrijd tegen Nederland waarin hij scoorde al tegen de Deense televisie dat het speciaal zou worden. „Dit was de warming-up voor de wedstrijd van dinsdag als ik weer zal rennen op het veld waar het gebeurde.”

Denemarken moet het tegen Servië wel doen zonder Yussuf Poulsen en Thomas Delaney. Beide spelers raakten geblesseerd in het duel met Nederland.