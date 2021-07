Max Verstappen grapt over burnout: ’Volgende keer een donut’

Wedstrijdleider Michael Masi liet na afloop weten dat zoiets uit veiligheidsredenen niet is toegestaan en een volgende keer niet wordt getolereerd. „Dan ga ik de volgende keer een donut proberen”, grapt Verstappen in aanloop naar een tweede race op rij in Oostenrijk. „Ik keek in de spiegel, deed het rustig aan en reed helemaal aan de rechterkant, maar ik zal het niet meer doen. Ik vond het heel grappig en veilig. Ik begrijp dat ze het niet meer willen zien, dat is ook prima.”

Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk heeft Verstappen veel support van Nederlandse fans. „Die atmosfeer rond het circuit hebben we enorm gemist. Het is mooi dat er zoveel toeschouwers zijn, ik weet dat er veel uit Nederland komen. Hopelijk kunnen we weer een geweldig weekeinde beleven.”

In de Formule 1-podcast zien voormalig coureur Christijan Albers en Telegraaf-verslaggever Erik van Haren dat Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing steeds meer afstand nemen van de rest van het veld: