KNVB strikt Koeman als opvolger Van Gaal

Ruim twee weken geleden lekte al uit dat de 58-jarige Zaandammer besprekingen voerde met de voetbalbond om terug te keren in Zeist. De kogel is nu dus door de kerk.

Veertien man debuteerden onder Koeman

Bij zijn vorige twintig interlands als bondscoach won Ronald Koeman er elf, speelde hij vijf keer gelijk en verloor hij er vier. Het doelsaldo in die periode was 43 voor en 18 tegen.

De grootste zege onder Koeman werd geboekt tgegen Estland: 5-0. Bij de vier nederlagen die hij leed met Oranje was het verschil nooit groter dan één doelpunt.

Saillant detail is dat Koeman in de twee jaren dat hij Oranje leidde maar liefst vier keer tegen Duitsland uitkwam en daarin slechts een keer verloor. Het doelsaldo was 11 voor en 7 tegen bij alle confrontaties met de Duitsers.

In totaal liet hij tijdens zijn hele periode als bondscoach veertien spelers debuteren. Een aantal van hen zit op dit moment niet in de selectie van Louis van Gaal, maar zal ongetwijfeld in de toekomst weer mogelijkheden zien om aan te haken.

De debutanten op een rij: Hans Hateboer, Wout Weghorst, Guus Til, Justin Kluivert, Ruud Vormer, Frenkie de Jong, Steven Bergwijn, Arnaut Danjuma, Pablo Rosario, Javairo Dilrosun, Donyell Malen, Calvin Stengs en Myron Boadu.

In totaal gebruikte Koeman in zijn eerste periode als bondscoach, die 2018 en 2019 besloeg, 41 spelers in het Nederlands elftal. Dat lijkt veel, maar onder de twintig interlands waarvoor hij selecties moest samenstellen zaten ook zes vriendschappelijke wedstrijden. Daarin kon hij spelers een kans geven.