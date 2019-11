Van Dijk: ’Hier moeten we van genieten’

„We wilden hier winnen en we wisten dat het lastig zou worden”, zei de captain van het Nederlands elftal. „Maar we hadden het goed op orde. Verdedigend stonden we sterk, en we kwamen tot kansen. Helaas gingen die er alleen niet in”, zei Van Dijk tegenover de NOS.

„Je weet dat zij in het laatste kwartier hopen op corners en vrije trappen. Dan moet je als ploeg sterk blijven. Maar we kunnen er lang en kort over praten, we gaan naar het EK en daar moeten we van genieten”, zei de aanvoerder met een lach op zijn gezicht.

