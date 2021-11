KNVB krijgt boete voor supporters op het veld bij Oranje

Bij het duel met Montenegro kwamen supporters het veld op. Eén van de veldbetreders, de 13-jarige Amin, wist in de slotfase van het duel in Eindhoven ongehinderd het veld op te rennen om een 'selfie' te maken met Memphis Depay. Na het laatste fluitsignaal kwamen meer toeschouwers het veld op. Zij kregen allemaal een stadionverbod van in principe vijf jaar en een boete.

Enkele dagen later ging er op veiligheidsgebied ook het een en ander mis in de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje in Amsterdam tegen Turkije. Zo werd er vuurwerk afgestoken op de tribunes. Het leverde de KNVB alles bij elkaar een boete op van 11.500 Zwitserse francs.

De mondiale federatie FIFA stuurde maandag een overzicht van alle straffen die het heeft uitgedeeld na de WK-kwalificatieduels in de afgelopen maanden. Zo moet Hongarije een wedstrijd zonder publiek spelen, omdat supporters in woord en gebaar racistische uitingen hadden gedaan in de wedstrijd tegen Engeland.