Coronavirus legt sportevenementen plat

De internationale hockeyfederatie FIH besloot dinsdag de wedstrijden uit de Pro League tussen de vrouwen van China en België te schrappen. Die twee landen zouden elkaar op 8 en 9 februari treffen in de Chinese stad Changzhou, waar de Nederlandse hockeysters ruim twee weken geleden ook tegen China speelden. Mogelijk worden deze wedstrijden later in het jaar alsnog afgewerkt, maar dat is nog onduidelijk.

De afgelopen dagen zijn meer sportevenementen verplaatst vanwege het besmettelijke coronavirus, dat uitbrak in Wuhan en inmiddels al meer dan tachtig mensen het leven heeft gekost. Zo verhuist een kwalificatietoernooi voor voetbalsters voor de Olympische Spelen van China naar Australië. Tennisfederatie ITF verplaatste een kwalificatietoernooi voor de Fed Cup van de Chinese stad Dongguan naar Nur-Sultan in Kazachstan. Een olympisch kwalificatie-evenement voor basketbalsters ging van Foshan in China naar de Servische hoofdstad Belgrado en de bokssters gaan zich in de Jordaanse hoofdstad Amman in plaats van Wuhan proberen te plaatsen voor Tokio 2020.

De marathon van Hongkong, die voor volgende week op het programma stond, is geschrapt. „De publieke gezondheid staat voorop”, aldus de organisatie. Het is hoogst onzeker of half februari de wereldbekerwedstrijden alpineskiën in Yanqing, nabij Peking, kunnen doorgaan. Op het programma staan een afdaling en super-G voor de mannen. De meeste skiërs hebben niet zo’n zin om naar China te gaan. Op korte termijn valt een beslissing.

Yanqing, waar over twee jaar ook de olympische wedstrijden worden gehouden tijdens de Winterspelen van Peking, ligt meer dan 1000 kilometer ten noorden van Wuhan.