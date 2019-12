Lukaku verbolgen: ’Alsof we in 1920 leven’

Het dagblad gebruikte donderdag foto’s van Lukaku, uitkomend voor Internazionale, en Chris Smallig, spelend voor AS Roma, met daarbij de kop: ’BLACK FRIDAY’, daarmee refererend aan de clash die vrijdag op het programma staat tussen beide ploegen.

„Ik ben een Italiaan en schaam me hier diep voor”, stelde Pastorello in gesprek met Sky Sports. „Ik wil het echter niet over individuele gevallen hebben. Racisme is namelijk een groot cultureel probleem. Het lijkt soms helaas alsof we in 1920 leven.”

„Helaas betreft het niet alleen om actie van een krant. Ook op de tribunes, op straat en op internet is er geregeld sprake van racisme. Ik zou willen dat bepaalde instanties het probleem serieuzer zouden nemen. De afgelopen periode hebben we ook in de Champions League en de Serie A te maken gekregen met racisme. Men vatte het echter allemaal vrij licht op.”

Lukaku reageerde verbolgen toen hij de voorpagina onder ogen kreeg, zo stelt Pastorello. „Voor Romelu is dit een zeer gevoelig onderwerp. Toch vind ik dat hij er goed mee omgaat. Hij reageert telkens zeer sterk en krachtig.”