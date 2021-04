Rafael Nadal in monsterduel naar 12e titel in Barcelona

Het winnen van het ATP 500-toernooi in Barcelona was bepaald geen nieuwe ervaring voor de 34-jarige Nadal. Vanaf 2005 won de Mallorcaan nu al twaalf keer in Catalonië. Na drie uur en 38 minuten tennis viel hij dolblij op het rode gravel.

In 2018 won Nadal ook van Tsitsipas in de finale, toen met 6-2 en 6-1. Bij een 6-4, 5-4 stand voor Nadal leek het weer een relatiefn eenvoudige zege in twee sets voor Nadal te gaan werken. Op de service van Tsitsipas kreeg Nadal twee kansen om de klus te klaren, maar op dat moment liet de Griek zijn beste tennis zien.

Pas anderhalf uur later kreeg Nadal weer een wedstrijdpunt. Dat benutte de winnaar van twintig grandslamtoernooien, waaronder dertien! keer Roland Garros. Het betekende de 87e titel voor Nadal in zijn loopbaan.

Ondanks de blijdschap en een nieuwe toernooizege op zijn favoriete ondergrond lijkt er wel wat werk aan de winkel te zijn voor Nadal op weg naar Roland Garros. Zijn slagen lijken minder zeker en vast dan normaal gesproken op het gemalen baksteen, en vorige week verloor hij in Monte Carlo van Andrey Rublev. Maar dat was vorig jaar ook zo, en toen beukte hij in Parijs iedereen van de baan, inclusief de arme Novak Djokovic, in een eenzijdige finale.

