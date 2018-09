Ronaldo vraagt Barça om erehaag

Daarmee zouden de Catalanen hun respect kunnen tonen aan Real, dat zaterdag de finale van het WK voor Clubteams won. "Het zou mooi zijn en ik zou het leuk vinden als Barcelona een erehaag voor ons vormt", tekenen Spaanse media op uit de mond van de Portugees.

Barcelona en Real treffen elkaar zaterdagmiddag in Bernabéu. De ploeg van Zinedine Zidane staat acht punten achter op de rivaal, die aan de leiding gaat in de Spaanse competitie. Ronaldo wil nog niet te veel vooruitblikken op de topper.

"Ik hoop dat we die wedstrijd winnen, zodat Real Madrid mee kan blijven strijden om de titel", aldus de 32-jarige aanvaller. "Maar we moeten hier eerst van genieten, want we weten niet wat er in de toekomst zal gebeuren."

