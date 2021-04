’Frank de Boer mag drie extra spelers meenemen naar EK’

Het UEFA-bestuur neemt de aanbeveling van het UEFA-comité, met daarin vertegenwoordigers van alle nationale bonden, naar verluidt eind deze week of anders begin volgende week officieel over.

Het idee is uit nood geboren, omdat spelers door de drukke ’corona-kalender’ extra worden belast.

Wout Weghorst

De verhoging van de spelerslimiet is met het oog op Oranje gericht mogelijk goed nieuws voor Wout Weghorst. De aanvaller maakt vrijwel wekelijks indruk in de Bundesliga, maar valt bij het Nederlands elftal steeds net buiten de boot.

„Ik snap heel goed dat het moeilijke kwestie is. Zeer zeker voor Wout, maar ook voor mij”, stelde De Boer nog in aanloop naar de meest recente interlandperiode.

„Ik heb Wout gebeld en gezegd dat het verschrikkelijk moeilijk was. Hij was zeker niet blij, dat is ook normaal, maar hij zei dat hij op dezelfde manier door zou gaan om het mij zo lastig mogelijk te maken.”

11 juni

Het EK voetbal begint op 11 juni. Tien dagen eerder moeten de definitieve selecties bij de UEFA binnen zijn. Alleen als een geselecteerde speler geblesseerd raakt, kan een land daarna nog in de aanloop naar de eerste groepswedstrijd een vervanger oproepen. Nederland zit een poule met Oostenrijk, Oekraïne en Noord-Macedonië.