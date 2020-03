’Corona-verdachte’ Mørkøv pakt goud op WK baan

De Deen was donderdag in Berlijn gearriveerd vanuit de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij de eerste etappes van UAE-Tour reed. Met de afspraak dat hij daar eerder zou afhaken en zich daarna te melden bij de WK baanwielrennen in Berlijn. Toen hij in Duitsland aankwam vierde hij nog een feestje met zijn landgenoten van de achtervolgingsploeg, die de wereldtitel op dat onderdeel pakten. Op het moment dat naar buiten werd gebracht dat er in de UAE-Tour twee positieve corona-gevallen waren geconstateerd, besloot de Deens bond de 34-jarige Mørkøv op zijn hotelkamer in quarantaine te houden.

Toen bleek dat er in de UAE-Tour toch geen corona-gevallen waren geconstateerd werd Mørkøv vrijgegeven om de koppelkoers te rijden. Zijn ’vrijlating’ vierde de Scandinaviër dus met goud en nog wel met een straatlengte voorsprong op de rest.

De Denen wonnen met 62 punten, Nieuw-Zeeland pakte het zilver met 33 punten, waarna Duitsland naar het brons reed met 32 punten. Het thuisland verstootte in de laatste sprint nog Nederland met Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik van de derde plaats. Oranje moest met 29 punten genoegen nemen met plek vier.