Max Verstappen schrijft historie met zege in woonplaats Monaco

Verstappen boekte in het prinsdom zijn twaalfde overwinning in de koningsklasse. Het was de eerste zege voor de Limburger in zijn woonplaats Monaco, waar hij sinds enkele jaren zetelt. Tot dusver was een vierde plaats zijn beste klassering aan de Côte d’Azur.

Op het podium werd Verstappen vergezeld door Ferrari-coureur Carlos Sainz en Lando Norris van McLaren. Hamilton kwam niet verder dan een zevende plaats. Hoewel hij pijnlijk genoeg op een rondje werd gezet, pakte hij wel het punt voor de snelste raceronde.

Max Verstappen en Sergio Perez kenden een heerlijk weekeinde in Monaco. Ⓒ HH/ANP

WK-stand

Het gat tussen Verstappen en Hamilton is na vijf races vier punten: 105 om 101. Eerder dit seizoen won de Red Bull-frontman de Grand Prix van Emilia-Romagna. Hamilton, goed voor zeven wereldtitels, zegevierde in Bahrein, Portugal en Spanje. De GP van Monaco behoort tot de meest prestigieuze races ter wereld.

Sergio Perez kwam net als teamgenoot Verstappen sterk voor de dag. De als negende gestarte Mexicaan finishte als vierde. Red Bull nam daardoor niet alleen met Verstappen de leiding in het rijderskampioenschap over, ook steeg het in de strijd bij de constructeurs naar de eerste plek.

Max Verstappen zag vlak voor de start Charles Leclerc al ’wegvallen’. Ⓒ AFP

Pole

Voor Verstappen begon de dag sowieso al goed. Charles Leclerc kreeg op weg naar de grid te maken met technische problemen en zag zijn pole position op die manier in rook opgaan. De 23-jarige Monegask was zaterdag in het slot van de kwalificatie tegen de vangrail geknald. Ferrari dacht dat de schade meeviel, maar uiteindelijk bleek dat Leclerc niet kon starten. Verstappen kon daardoor met vrij zicht de race aanvangen en hield vervolgens 78 ronden lang grip op de leiding. Alleen na zijn pitstop moest hij die kortstondig afstaan.

Lewis Hamilton zal de Grand Prix van Monaco zo snel mogelijk willen vergeten. Ⓒ AFP

Dramaweekeinde Mercedes

Mercedes kan terugkijken op een dramatisch weekeinde. Hamilton klaagde zowel op zaterdag als zondag openlijk over zijn team. Zo was het bijvoorbeeld tegen het zere been van de Brit dat hij tijdens de race door een vroege stop van de zesde naar de zevende plek zakte.

Max Verstappen startte vanaf pole en dook ook als eerste de eerste bocht in. Ⓒ AFP

Valtteri Bottas haalde niet eens de finish. De Fin leek op weg naar een tweede plaats, maar viel uit in de pitstraat, omdat zijn rechtervoorband klem bleef zitten.

De volgende Grand Prix vindt over twee weken plaats in Azerbeidzjan.

