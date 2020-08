Superieur gestart NAC Breda hoopt op Immers en een spits

Maurice Steijn ziet NAC flink uithalen in de eerste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie. Ⓒ BSR Agency

BREDA - In de eerste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie heeft NAC Breda flink uitgehaald tegen Jong AZ. De 6-1 zege was een lekkere binnenkomer voor de nieuwe trainer Maurice Steijn, die afgelopen zomer is aangesteld bij de Bredase volksclub.