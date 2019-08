BinckBank Tour start stuurgroep veiligheid

„We gaan mensen uit het peloton benaderen met wie we de veiligheid van het parcours onder de loep nemen”, aldus Discart. „Greg Van Avermaet en Deceuninck-QuickStep ploegleiderTom Steels hebben al toegezegd om hier deel van uit te maken. We gaan hier nog een drietal renners of oud-renner aan toevoegen. We vragen om hun input op de schema’s van de ritten die wij voor ogen hebben. Zodoende kunnen we vooraf ingrijpen en kunnen we een parcours voorschotelen die de verwachtingen de van de renners inlost.”

Discart geeft aan dat hij de mening van de renners heel belangrijk vindt. Hij betreurt het echter dat de afgelopen dagen er veelal via sociale media door de renners gecommuniceerd is. Liever had hij gezien dat de renners rechtstreeks met hem in conclaaf waren gegaan. Vooral de derde rit met finish in Aalter kende veel kritiek. „Wij kozen die dag voor een Flandrienroute met smalle straatjes en kasseien. De weersomstandigheden waren niet ideaal. We hebben met dat parcours een inschattingsfout gemaakt. Dit gaan we in de toekomst zeker niet meer zo doen.”

Over de kritiek van Gianni Bugno, voorzitter van de internationale rennersvakbond CPA, zei Discart: „De CPA heeft hier een afgevaardigde, ex-renner Maxim Belkov. Ik heb iedere dag met hem gesproken. Hij zei mij dat die etappe woensdag niet goed was, maar al de rest was prima. Het is doodjammer dat één dag het imago van deze ronde veel schade heeft berokkend. Een paar tweets werden plots de stem van het peloton, en dat is onjuist. Greg Van Avermaet benadrukte mij duidelijk dat enkel Aalter een minpunt was.”