Mercedes-teambaas Toto Wolff: ’Red Bull beklimt Mount Everest’

„Ik vind het bewonderenswaardig dat Red Bull dit project opstart. Het is alsof ze de Mount Everest beklimmen”, aldus Wolff in Barcelona, waar zondag de vierde race van het seizoen wordt verreden. „In onze motorenfabriek in Brixworth werken 900 werknemers. We zullen er misschien tien à vijftien kwijtraken. Voor ons verandert dat niets. Binnen onze organisatie krijgen nu jonge engineers een kans, zoiets biedt dus ook weer mogelijkheden. Ik zie geen negatieve aspecten wat deze situatie betreft.”

Wolff stelde eerder al dat het logisch is dat Red Bull rondsnuffelt bij Mercedes, waar men al jaren weet hoe het is om een goede Formule 1-motor te bouwen. Red Bull wil richting 2025 – als de nieuwe krachtbronnen in de koningsklasse worden geïntroduceerd – een eigen motor lanceren.

De Oostenrijkse teambaas was natuurlijk zeer te spreken over Lewis Hamilton, die op het Circuit de Catalunya zijn honderdste pole position bewerkstelligde. „De auto was niet perfect, maar Lewis knijpt het er toch weer uit. Honderd poles, dat is ongelofelijk. Ik begreep net dat als je al die snelste rondjes achter elkaar zet in een video, die dan twee uur duurt. Dat zegt wel wat.”