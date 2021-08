Olympiakos-verdediger Rúben Semedo aangeklaagd voor verkrachting 17-jarige

De 27-jarige centrale verdediger van de Griekse kampioen was een dag eerder gearresteerd, nadat het meisje aan de politie had verklaard dat hij en een 40-jarige Nigeriaan haar naar zijn huis hadden meegenomen en haar daar hadden verkracht.

De advocaat van Semedo heeft verklaard dat de Portugees de beschuldiging ontkent. „Mijn cliënt beweert ook dat de vrouw 19 jaar is.” Volgens de advocaat maakten Semedo en het vermeende slachtoffer deel uit van een groep die vijftien uur bij elkaar was en is het ondenkbaar dat ze betrokken waren bij een dergelijk incident.

Olympiakos heeft nog niet gereageerd. Semedo, goed voor één interland, speelt sinds 2019 bij de Griekse club. Daarvoor speelde hij bij het Spaanse Villarreal. In Spanje kwam de voetballer ook in aanraking met justitie die hem in 2018 aanklaagde voor een poging tot moord, diefstal en illegaal wapenbezit. Hij werd in Spanje veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Die straf werd opgeschort, maar hij mag acht jaar het land niet in.