Ousmane Dembélé mag blijven hopen op speelminuten bij Barça

„Er is geen oplossing gevonden voor Dembélé”, gaf de oefenmeester tijdens de persconferentie een dag voor de wedstrijd tegen Atlético Madrid aan. De Catalanen wilden Dembélé in de afgelopen transferperiode graag verkopen, maar dat lukte niet. Zelf wilde de Fransman zijn contract niet verlengen.

„De omstandigheden zijn veranderd. We kunnen onszelf niet in de voet schieten. Dembélé kan ons helpen. Hij is een goede professional. We moeten de rijen nu sluiten en denken aan wat het beste is voor de club. Hij is onderdeel van het team en heeft een contract tot het einde van het seizoen.”

Xavi weet dat niet alle supporters het met hem eens zullen zijn. „Ik gebruik Dembélé als ik denk dat het nodig is. En als hij speelt, hoop ik dat de fans hem support zullen geven. Al begrijp ik alle woede.”