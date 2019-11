Geen zorgen Onana over absentie van verdedigingsduo

De ruime zege op de Fransen (3-0) op speeldag 1 is geflatteerd, vindt de Kat uit Kameroen. „Het zegt genoeg dat ik dat duel Man of the Match was. In een thuiswedstrijd is dat niet vaak zo. Ik vind het wel gevaarlijk dat iedereen denkt dat we wel even zullen winnen, omdat Lille pas één punt heeft en wij op zeven punten staan.”

Hoewel Erik ten Hag moet puzzelen in zijn verdediging, is Onana hoopvol gestemd over de goede afloop.

„Ik kijk er naar uit om deze wedstrijd te mogen spelen, heb vertrouwen en we gaan ons optimaal voorbereiden om te winnen. Natuurlijk is het makkelijker als je altijd met dezelfde verdediging kunt spelen. Maar het is zoals het is. En de vervangers van Joël en Daley zullen er staan. Dat weet ik zeker, dus ik maak me geen zorgen.”

En mocht Ajax wél onder druk komen, dan is er altijd nog Onana zelf. „Of ik in de vorm van mijn leven ben? Het gaat wel goed, ja. Maar ik praat liever over het team”, zegt de doelman die zijn ploeg in de beginfase tegen Lille-thuis, op bezoek bij Valencia én in de slotfase van Chelsea-Ajax op de been hield met geweldige saves. „Ik doe mijn best. Soms maak ik reddingen, soms een fout. Ik werk hard om me nog verder te ontwikkelen.”

Een nadeel is dat de keeper al twee wedstrijden op eieren loopt. „De volgende gele kaart kost me een schorsing, dus ik kan helemaal niks meer doen. Ik moet voorzichtig zijn met tijdrekken en overtredingen. Als we doorgaan, worden mijn gele kaarten geschrapt en begin ik gelukkig weer op nul.”