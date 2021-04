Schok door exit Ronnie O’Sullivan: ’Ik zal mijn wonden moeten likken’

Ronnie O'Sullivan ligt eruit. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Zijn bij vlagen geniale spel zal gemist worden, zoals zijn roekeloze missers vaak een evenzo hoge attentiewaarde hebben. De rebelse Ronnie O’Sullivan werd in een thriller (13-12) uitgeschakeld door Anthony McGill, de Schot die qua charisma moeiteloos door kan als begrafenisondernemer. De schok die vrijdag laat in de avond door het Crucible Theatre in Sheffield ging, dreunt de rest van dit WK snooker tot in de finale door.