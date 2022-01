Snowboardster Michelle Dekker opnieuw naar Olympische Spelen

Dekker bereikte in de voorbije kwalificatieperiode vier keer de achtste finales op het onderdeel parallelreuzenslalom. Afgelopen weekeinde haalde ze de kwartfinales in Simonhöhe in Oostenrijk.

Met haar prestaties voldoet Dekker deels aan de kwalificatie-eisen. NOC*NSF laat haar toch naar Beijing gaan, omdat de Nederlandse Ski Vereniging de bond ervan heeft kunnen overtuigen dat Dekker in haar huidige vorm door kan dringen tot finalerondes.

„We hebben besloten deze voordracht te doen omdat Michelle in de afgelopen weken in topvorm is gekomen. Dat heeft ze bewezen door bij haar laatste wedstrijd in Simonhöhe gedeeltelijk aan de nationale prestatie-eisen te voldoen”, zegt Wopke de Vegt, technisch directeur van de NSkiV. „Ook heeft ze al meerdere keren in de finalerondes op een fractie van een seconde de top acht gemist. Daarbij zijn onze atleten afhankelijk van andere landen voor hun sneeuwtraining en COVID-19 zorgde ervoor dat pistes met regelmaat alleen voor de eigen, nationale teams beschikbaar waren. Het zegt dus ook veel over de volhardendheid van Michelle.”

Nieuwe kans

Dekker was er vier jaar geleden in Pyeongchang ook al bij. Daar wist ze niet mee te doen in de top van het deelnemersveld. Ze is blij dat ze nu een nieuwe kans krijgt. „De afgelopen twee seizoenen waren enorm lastig voor mij als Nederlandse sneeuwsporter. Normaal gesproken moet ik al veel zelf regelen, maar nu kwam er helemaal veel bij kijken. Ik ben NOC*NSF heel dankbaar dat ze zich hebben verdiept in de extra uitdagingen die veel sneeuwsporters in de afgelopen twee seizoenen hebben gehad en ben natuurlijk supertrots op mijn prestatie van het afgelopen weekend.”

De Nederlandse olympische ploeg voor Beijing 2022 telt met Dekker erbij nu 37 atleten.