Tagliafico valt op in rijtje met Litmanen

Nico Tagliafico (rechts) schreeuwt het uit na zijn doelpunt tegen Lille. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Vraag een gemiddelde Ajax-fan welke drie spelers namens de Amsterdammers het vaakst scoorden in een thuiswedstrijd in de Champions League en het zou goed kunnen dat de namen van Jari Litmanen (9) en Zlatan Ibrahimovic (5) vallen. Dat iemand Nico Tagliafico (4) noemt, lijkt minder voor de hand liggend, maar toch hoort de Argentijn sinds dinsdag weldegelijk in het rijtje thuis.