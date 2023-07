Premium Het beste van De Telegraaf

Oranje-equipe laat in Marseille niets aan toeval over, zo blijkt tijdens bezoek aan olympisch testevent Zeilers op generale repetitie voor de Spelen in Marseille: ’Het voelt als thuiskomen’

De ’homebase’ van de Nederlandse zeilers in Marseille, waar deze week het olympisch testevent plaatsvindt.

MARSEILLE - Ruim een jaar voor de 33e Zomerspelen hebben elf Nederlandse zeilers zich in Marseille gemeld voor het testevent op het olympische water. In de baai van de Zuid-Franse havenstad is de olympische haven in aanbouw, waar de Oranje-vloot volgend jaar zomer veel medailles hoopt te winnen. De Telegraaf nam een kijkje aan de kust in Marseille.